В Сеть попала база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов

1 марта 2021, 12:59
Фото: piqsels.com

В Интернет попала база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Коммерсант".

По информации СМи, это сервисы GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.

В базе есть адреса электронной почты, логины и пароли, данные о странах и другая информация. Мошенники могут использовать эти данные для фишинга и хакерских атак.

Это не первая подобная утечка. В июле 2020 года пользователи SuperVPN попали в открытый доступ в рамках масштабной утечки.


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