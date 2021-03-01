В Сеть попала база данных 21 млн пользователей VPN-сервисов

В Интернет попала база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Коммерсант".

По информации СМи, это сервисы GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.

В базе есть адреса электронной почты, логины и пароли, данные о странах и другая информация. Мошенники могут использовать эти данные для фишинга и хакерских атак.

Это не первая подобная утечка. В июле 2020 года пользователи SuperVPN попали в открытый доступ в рамках масштабной утечки.