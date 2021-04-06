Падение футбольных ворот на мальчика в Алматы: заведено уголовное дело

В полиции Алматы сообщили, что факт падения футбольных ворот на мальчика зарегистрирован в ЕРДР по статье 306 УК РК, передает zakon.kz.

Расследование ведут следователи Управления дознания ДП Алматы.

Обстоятельства произошедшего будут установлены, - отметили в полиции.

Санкции 306 статьи предусматривают штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вечером 4 апреля во дворе на детской площадке по адресу 8 микрорайон дом 79 на мальчика упали футбольные ворота. В отделе коммунального хозяйства Алматы сообщили, что по адресу в 2020 году был проведен текущий ремонт дворовой территории, согласно договору, подрядной организацией ТОО "EC-EnergyQazaqstan". Заказчиком работы был аппарат акима Ауэзовского района.

В акимате также пояснили, что детская площадка и футбольное поле были переданы на содержание в ПКСК "Управление домами-14".

Корреспондент zakon.kz связался с КСК. Там сообщили, что обслуживание (ремонт, замена деталей) спортивной площадки находится за подрядчиком. Само КСК проводит уборку территории. Кроме этого в КСК рассказали, что представители подрядчика приезжали на место инцидента 5 апреля. Они закрепили ворота, закопав их в земле.