"Дом затопило за 15 минут": паводковая ситуация в селе близ Нур-Султана стабилизировалась

В поселке Коянды паводковая ситуация стабилизировалась, сообщает zakon.kz.

В селе Коянды пристоличного Целиноградского района спасатели Акмолинской, Павлодарской областей, города Нур-Султан, а также местные исполнительные органы в количестве 50 человек, 12 единиц техники, 10 единиц мотопомп производят аварийно-спасательные работы по откачке талой воды с придворовых территории. Спасатели работают в круглосуточном режиме. В результате проведенных работ в поселке Коянды паводковая обстановка стабилизировалась. В настоящее время подтопленных домов нет. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

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Кроме того, ведутся работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района.

По данным пресс-службы МЧС РК, на месте находится начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

В поселке Коянды с 5 апреля произведена откачка 750 763 кубометров талой воды, очищено и обустроено 5200 метров водоотводных каналов и арыков, - уточнили в ведомстве.

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