Жестокое избиение подростка сверстниками в Атырау попало на видео

В Казнете разошлось видео, на котором группа сверстников, нецензурно выражаясь, избивает подростка, сообщает zakon.kz.

Как передает Atpress, предварительно установлено, что случай произошел 12 апреля в 18:30 часов на территории специализированного лицея-интерната для одаренных детей Атырауской области в Авангарде.

На видео подростки грубо запугивают мальчика и избивают его. Все происходящее снимается на видео. В конце видео кто-то, видимо, увидел драку, и мальчики разбежались. На этом видео обрывается.

Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Сотрудники полиции установили личности подростков. По их информации, это мальчики 2005, 2007, 2008 г.р.

По данному факту департамент полиции Атырауской области ведет проверку по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан. пресс-служба ДП Атырауской области