В Карагандинской области нашли тело пропавшего бизнесмена

В Карагандинской области найдено тело пропавшего мужчины, сообщает zakon.kz.

В результате продолжительных поисковых работ 5 мая в Нуринском районе спасательными подразделениями Департамента по ЧС Карагандинской области вблизи с.Тассуат обнаружено тело пропавшего 8 апреля т.г. Сулейменова Н.Х. 1958 г.р. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

По его словам, в период с 10 апреля по 5 мая поисковые работы по руслу реки Нура проводились с применением всех способов. Методом траления пройдено 32 км, эхолотом обследовано 23 км, визуально осмотрено 75 км, квадрокоптером обследовано 35 км. Пешим порядком было обследовано 17 км водной поверхности береговой зоны.

Также он сообщил, что пешим порядком по суше обследовано 45 км русла реки Нура. Проведены водолазные работы на площади 1200 кв.м. Кинологическими расчетами ДЧС обследовано 18 км. На плавсредствах обследовано водное пространство русла реки протяженностью свыше 170 км.

В поисках был задействован вертолет. Кроме того, для аэровизуального обследования привлекались мотопарапланы, ими обследовано порядка 30 км.​

Он отметил, что поисковые работы по руслу реки были затруднены большим уровнем воды, сложным рельефом дна, ямами, полным отсутствием видимости под водой, большим количеством растительности.

Погибший был обнаружен ниже по течению в 50 м от берега в 4-х км от места обнаружения автомобиля, - сказал он.

Как сообщалось ранее, глава крестьянского хозяйства Нурлан Сулейменов отправился в ночь на 8 апреля из села Карима Мынбаева в село Тассуат Нуринского района, но не прибыл к месту назначения. Спустя несколько часов в этом районе существенно поднялся уровень воды и затопило дорогу. Жители Нуринского района считают, что паводки унесли машину в воду и мужчина утонул. Но спасатели эту версию не поддерживают. По их данным, 8 апреля, когда мужчина пропал без вести, к ним не поступало сообщений о подъеме уровня воды. Подъем воды произошел позже. Сегодня перелив дороги устранен, проведены работы по укреплению защитного вала.

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