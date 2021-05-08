16 дачных домиков уничтожил пожар в Кокшетау

Огонь перекинулся с травы на дачные участки в Кокшетау, передает zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт 101 8 мая в 12:44.

Огонь перекинулся на дачные участки кооперативов "Целинник" и "Авиатор". Общая площадь пожара - 5 га.

В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 73 сотрудников ДЧС Акмолинской области, а также дополнительно были привлечены 25 курсантов КТИ МЧС РК и 2 единицы техники, 4 работника и 4 единицы техники МИО. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В результате пожара огнем уничтожено 16 дачных домиков. ("Целинник" - 6, "Авиатор" - 10). Жертв и пострадавших нет.

Нужно отметить, что причину возникновения возгорания установят в ходе проведения ряда экспертиз. По предварительной причине, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сжигание мусора и сухой травы.