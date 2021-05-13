Золотовалютные резервы Нацбанка выросли почти на 700 млн долларов

По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 апреля составили 34,2 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 690 млн долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Рост резервов произошел на фоне роста портфеля золота на 1,3 млрд долларов США. Рост стоимости ценного металла возобновился благодаря падению доходностей казначейских облигаций США, за апрель цена выросла с 1685 до 1769 долл. США за унцию, или на 5,0%, - рассказала она.

По ее словам, цена на золото продолжает демонстрировать высокую волатильность. Уже с начала мая на фоне выхода слабых данных по рынку труда в США и ослабления доллара котировки золота превысили отметку в 1840 долларов за унцию.

Между тем активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 635 млн долл. США, основными причинами стали уменьшение вкладов БВУ в Национальном банке на 472 млн долл. США и выплаты госдолга на 88 млн долларов.