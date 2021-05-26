Стало известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Близкие друзья Анастасии Заворотнюк утверждают, что она переживает рецидив онкологического заболевания, сообщает zakon.kz.

По информации "Комсомольская правда", в октябре 2018 года, после рождения младшей дочери у актрисы диагностировали рак мозга. В 2019 году Заворотнюк стало лучше. После проведенной операции ее болезнь вошла в стадию ремиссии. Актриса даже начала чуть-чуть заниматься спортом. Сейчас, как говорят близкие к семье Анастасии люди, ее болезнь, к сожалению, вернулась. После ремиссии Заворотнюк вновь почувствовала себя хуже. Но врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания артистки.

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Настя сейчас неузнаваема - она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек... Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом ей стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии. За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши светила дают положительные прогнозы, верят, что у Насти есть еще шанс победить рак - рассказал коллега актрисы.

Артистка практически не выходит из дома.

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Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному. Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Instagram "Поддержка Заворотнюк" ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама, - рассказала приятельница Заворотнюк.

В апреле у Анастасии Заворотнюк был юбилей - 50 лет.