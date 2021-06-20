Начато расследование по факту ДТП, в котором погибли 7 человек

В Туркестанской области полицейские начали расследование по факту ДТП, в котором погибли 7 человек, сообщает zakon.kz.

20 июня примерно на 144-531 км автодороги Екпинди - Бирлик Созакского района столкнулись две легковые автомашины. Сообщение об этом поступило на пульт 102 районного отдела полиции в 11 ч. 20 мин. Пресс-служба ДП Туркестанской области

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа РОП, криминалисты и дознаватели ДП Туркестанской области. Столкнулись две автомашины LADA Priora и Volkswagen Golf.

В результате на месте ДТП погибли 2 водителя легковушек и 5 пассажиров. 1 человек с травмами доставлен в реанимацию районной больницы.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районного отдела по статье 345 ч. 4 УК РК. Начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.