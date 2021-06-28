Попавший под поезд мужчина скончался в больнице

28 июня 2021, 13:17
Фото: pixabay.com

В Уральске попавший под поезд мужчина скончался в больнице, передает zakon.kz.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, политравмы. Его сразу же взяли на операцию, во время которой он скончался от травм, не совместимых с жизнью, - сообщили "Мой город" в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

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По данному факту уголовное дело переквалифицировано на ст. 344 ч. 2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека".


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