В Уральске попавший под поезд мужчина скончался в больнице, передает zakon.kz.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, политравмы. Его сразу же взяли на операцию, во время которой он скончался от травм, не совместимых с жизнью, - сообщили "Мой город" в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

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По данному факту уголовное дело переквалифицировано на ст. 344 ч. 2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека".