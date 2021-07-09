Перестрелка между военными произошла на кыргызско-таджикской границе

Перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Инцидент произошел 8 июля примерно в 17:00, говорится в сообщении пресс-службы Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана в четверг.

По данным погранвойск, четверо киргизских военнослужащих незаконно пересекли государственную границу Таджикистана с целью похитить и увести в Кыргызстан несколько лошадей местных жителей. Группа была вооружена автоматами Калашникова.

На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали представители пограничных ведомств обеих стран, а также началась встреча представителей Баткенской области Кыргызстана и соседней Согдийской области Таджикистана.