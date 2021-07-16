Молодая пара в Алматы сбывала "синтетику"

В производстве следователей Следственного управления ДП города Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в ЕРДР по факту сбыта синтетического наркотика группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает zakon.kz.

По словам заместителя начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустама Абдрахманова, в их поле зрения попала молодая пара, занимавшаяся сбытом синтетического наркотика.

В последующем на территории Ауэзовского района в ходе проведения специальных мероприятий нами была задокументирована преступная деятельность гражданина М., 1998 г.р. и гражданки Н., 2001 г.р. Изъятое в ходе этих мероприятий вещество в результате проведенной экспертизы установлено как синтетический наркотик - "мефедрон" - в особо крупном размере. заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Также установлено, что оба фигуранта являются не только распространителями "синтетики", но и устойчивыми ее потребителями.

На днях пара наркосбытчиков задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС ДП города Алматы.

В настоящее время с санкции следственного суда они взяты под стражу.

Деяния задержанных квалифицированы по статье 297 ч. 3 пп. 1, 3 УК РК.

Досудебное расследование продолжается, по делу назначен ряд судебных экспертиз.