Голый мужчина застрял между стеной и трубой в Уральске

Мужчина, на котором из одежды были лишь трусы, застрял между стеной многоэтажного дома и газовой трубой в поселке Зачаганске в Западном Казахстане, сообщает zakon.kz.

Курьезный случай произошел рано утром 23 июля, передает портал "Мой Город".

Мужчина находился на уровне между первым и вторым этажами - прижатый трубой к стене дома. Как он там оказался - неизвестно.

Вытаскивать мужчину пришлось спасателям. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, это произошло в Зачаганске на улице Мункеулы.

Вызов о том, что между стеной многоэтажного дома и газовой трубой, между первым и вторым этажами, застрял мужчина, поступил в 6.13. На вызволение пьяного мужчины у спасателей ушло менее получаса, - отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО ситуацию не прокомментировали.