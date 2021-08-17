США никогда не собирались строить в Афганистане демократию - Байден

Президент США Джо Байден в своем обращении рассказал о ситуации в Афганистане, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном канале Белого дома в Youtube.

В обращении к нации Байден объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана.

Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы. президент США Джо Байден

По его словам, Америка выполнила все основные цели, которые ставила перед собой в этой стране, - в первую очередь речь шла о борьбе с "Аль-Каидой" (организация, запрещенная в Казахстане). Байден подчеркнул, что теперь США должны бороться с террористами в других странах.

Нашей целью в Афганистане никогда не было построение нации или создание централизованной демократии. президент США Джо Байден

Также, по его словам, бывший президент Афганистана Ашраф Гани убеждал его в том, что армия будет сражаться до последнего.

Байден не преминул упомянуть и своего предшественника, заявив, что сделка Дональда Трампа с "Талибаном" сократила присутствие американских войск в стране с 15 500 до 2500 человек. Эта же сделка, отметил Байден, требовала, чтобы войска США покинули Афганистан до 1 мая.

"Талибан" был самым сильным в военном отношении с 2001 года. президент США Джо Байден

По его словам, выбор, который ему пришлось сделать как американскому президенту, "заключался в том, чтобы либо выполнить это соглашение, либо быть готовым вернуться к борьбе с "Талибаном" в середине майского сезона боевых действий".

США, по его словам, уже вывезли из Афганистана две тысячи местных жителей, получивших иммиграционные визы, и намерены эвакуировать еще 20 тысяч вместе с семьями.

Что касается драмы в кабульском аэропорту, куда хлынули тысячи афганцев, то они "сами не хотели уезжать раньше", заявил Байден.