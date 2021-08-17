В Нур-Султане мужчину сбили насмерть

17 августа 2021, 10:25
Фото: pixabay.com

В Нур-Султане мужчину сбили насмерть, сообщает zakon.kz.

16 августа ночью 19-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Camry, следуя по проспекту Республики со стороны улицы Кенесары, допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств в неустановленном месте, - сообщили в ДП города.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)


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