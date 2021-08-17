Пока все спали – вор зашел в дом, но попал в камеру видеонаблюдения

Сообщение о краже из частного дома поступило в дежурную часть Карасайского РУП 14 августа текущего года. У 27-летней жительницы поселка Иргели украли 50 000 тенге, передает zakon.kz.

Полицейским потребовалось всего несколько часов, чтобы установить и задержать подозреваемого.

Преступник попал на камеру видеонаблюдения.

42-летний житель города Нур-Султан, изобличенный доказательствами, признался в краже и рассказал, что рано утром, около 5 утра, пьяный, случайно зашел во двор дома, где обнаружил открытый автомобиль.

Из салона взял детскую сумку с вещами, затем воспользовавшись открытой дверью, проник в дом. Жильцы спали. Тихо пройдя по комнатам, он нашел женскую сумочку с деньгами в сумме 30 000 тенге и скрылся. По дороге вещи с сумками выбросил, а деньги оставил себе.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 ч. 3 УК РК.

Подозреваемый ранее уже имел конфликт с законом и отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. Подозреваемый водворен в ИВС в соответствии со статьей 128 УПК РК. Решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. пресс-служба ДП Алматинской области