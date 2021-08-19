Девочка утонула в реке Есиль

В Нур-Султане девочка утонула в реке, сообщает zakon.kz.

18 августа в 18:39 на пульт столичной Службы спасения "101" поступило сообщение об утонувшей девочке в реке Есиль по улице Аккорган района Сарыарка. Оперативно на место чрезвычайной ситуации направлены одна единица техники и 4 спасателя. По прибытии к месту вызова, оперативно оценив сложившуюся обстановку, группа водолазов начала изучение дна и оперативно приступила к поискам девочки. Проведенные здесь ремонтные раскопки и заболотистое и илистое дно водоема осложнили поисковые работы, к тому же данный участок является запрещенным для купания. Однако, несмотря на трудности, спасатели в 20:17 с помощью водолазного оборудования вытащили из воды тело девочки 2008, г. р., - сообщили в ДЧ города.

C начала купального сезона в Нур-Султане утонули 9 человек, пятеро из них - дети. Все факты гибели зарегистрированы в местах, запрещенных и необорудованных для купания.