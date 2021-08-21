Двое рабочих упали с высоты в Экибастузе

Инциденты произошли в разных местах города в один день, сообщает zakon.kz.

20 августа в 13:50 в больницу города Экибастуз с травмами поступил 47-летний мужчина. Он работает штабельщиком металла на одном из ТОО. Во время работы он упал с металлического контейнера.

В полиции рассказали, что похожий случай произошел в этот же день.

В 17:00 в больницу города Экибастуз с травмами госпитализирован тридцатилетний мужчина. Полицией установлено, что мужчина работает сварщиком на одном из ТОО, где при проведении сварочных работ упал с агрегата. пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области