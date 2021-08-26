От диабета может защитить мигрень

Ученые подозревают, что ферменты, которые вызывают боль у людей с мигренью, влияют на круговорот инсулина в организме, передает zakon.kz.

Как утверждают биохимики, люди, которых мучают мигрени, становятся носителями диабета второго типа очень редко из-за изменений в работе двух ферментов, CGRP и PACAP. Они вызывают боль и влияют на круговорот инсулина в организме, сообщает ТАСС.

О результатах исследования ученые рассказали на осенней конференции Американского химического общества.

Мы не можем вводить молекулы CGRP и PACAP в мозг диабетиков напрямую, так как они вызывают боль. Если мы поймем, как именно они регулируют выработку инсулина, то сможем создать короткие белковые молекулы, которые будут нормализовать состояние диабетиков и при этом не вызывать боль, – сказал один из авторов исследования, доцент Университета Теннесси До Тхань.

Первичная форма головной боли или мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний. Чаще всего она проявляет себя в виде эпизодических или постоянных сильных, мучительных приступов боли на одной из сторон головы. Причины ее возникновения пока не известны. Нейрофизиологи предполагают, что симптомы мигрени связаны со сбоями в работе определенных генов и белков, которые управляют работой клеток мозга.

Не так давно ученые обнаружили необычную связь между мигренью и диабетом второго типа. Оказалось, что носители мигрени страдают от невосприимчивости к инсулина гораздо реже других людей. Причины этого оставались загадкой для ученых.

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Но американские биохимики получили ответ на этот вопрос. В ходе исследования они изучали характер работы ферментов CGRP и PACAP, которые вызывают боль у носителей мигрени. Ученые заметили, что эти молекулы и связанный с ними белок амилин вырабатываются в организме носителей мигрени необычно активно, причем не только в клетках мозга, но и в поджелудочной железе. Это не характерно для диабетиков и здоровых людей.

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Ученые проверили, как изменится работа бета-островков поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, если обработать их растворами ферментов CGRP и PACAP. Эти опыты показали, что CGRP заставлял клетки поджелудочной железы снизить выработку инсулина. Это потенциально защищает их от гибели на первых стадиях диабета второго типа.

Этот фермент замедлял формирование внутри бета-островков клубков амилина, что также защищало их от смерти. В свою очередь, PACAP нормализовал реакцию клеток поджелудочной железы на глюкозу – он снижал выработку инсулина в состоянии покоя и повышал ее в тех случаях, когда в крови содержалось много сахара.

Исследователи отмечают, что дальнейшие опыты на животных и культурах клеток, как надеются биохимики, помогут им определить ключевые части обеих молекул, связанные с регуляцией реакции организма на сахар, и использовать их для создания новых лекарств для борьбы с диабетом и другими нарушениями в круговороте инсулина в организме.