Пограничники Пакистана застрелили афганцев, нарушивших границу

Пакистанские военные застрелили троих афганцев, нарушивших границу в районе одного из КПП на северо-западе страны, передает zakon.kz

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в "Талибане" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран).

По данным агентства, десять афганцев пытались нелегально попасть в Пакистан рано утром в пятницу. Заметившие это пакистанские пограничники открыли огонь по нарушителям. В результате трое человек погибли, еще пять пострадали.

Тела погибших уже несколько часов лежат возле пограничного перехода, - говорится в сообщении.

Талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана 15 августа. Пока они не определились со структурой будущего правительства и формой государственного устройства.

Ранее глава Белого дома Джо Байден пообещал, что американский контингент полностью покинет страну к 31 августа. Этот день в качестве "красной линии" обозначило руководство "Талибана". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат эвакуацию своих граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывода военнослужащих.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пентагон назвал виновных во взрывах в Кабуле, прогремевших в минувший четверг.