Солист Rammstein отказался выступать в Твери

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн не стал выступать на фестивале в Твери, сообщает zakon.kz.

Об этом организатор мероприятия Максим Ларин написал в Instagram.

Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания. руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин

В опубликованном им документе говорится, что артист сам принял решение об отмене концерта, так как его не только предупредили о запрете выступления, но и лишили возможности попасть на площадку фестиваля.

Ранее организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein предложение выступить с концертом 29 августа на закрытой площадке с соблюдением противоэпидемических мер. На концертной площадке предполагалось присутствие не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.

В ночь на 28 августа сотрудники полиции пришли в номер отеля к Тиллю Линдеманну. Музыканту было вручено предписание о коронавирусных ограничениях, которые распространяются на его концерт в Тверской области. Позднее Ларин сообщил, что в холдинг также пришли полицейские.