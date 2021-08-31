Пыль столбом, окна вдребезги - камеры сняли момент взрыва в Жамбылской области

В Казнете появилось видео момента взрыва в Жамбылской области с камер наблюдения, сообщает zakon.kz.
Видео опубликовано службой новостей AIBAT.
На кадрах видно, как волна взрыва отбрасывает посетителей кафе и поднимает пыль столбом.
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Взрывы в воинской части Жамбылской области прогремели вечером 26 августа. По последним данным, погибли 15 человек.
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