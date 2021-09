Землетрясение в Австралии повредило несколько зданий

На юго-восточном побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6, передает zakon.kz.

22 сентября австралийская государственная сейсмологическая служба на юго-восточном побережье Австралии зафиксировала подземные толчки, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна (население более 5 млн человек), очаг залегал на глубине 10 км, сообщает ТАСС.

По данным вещательной корпорации ABC, в Мельбурне эвакуированы жители высотных домов в центре города. Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса.

По словам главы сейсмологического исследовательского центра Адама Паскаля, в северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 секунд.

