В США произошел масштабный разлив нефти

Более 3 тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан в штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала CNN, техногенный инцидент произошел из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге штата.

Данное происшествие уже повлияло на местную фауну.

Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье, – приводит телеканал слова представителя округа Кэтрин Фоули.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет порядка 12 км, и разлив до сих пор не локализован. Властям в целях предосторожности пришлось отменить намеченное на выходные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.

Huntington Beach oil spill booms are blocking most the oil that’s been flowing into the talbert wetlands oils been trapped in between the sand barriers bulldozers built up and booms. pic.twitter.com/P49cUPvMol — CAPTAINSONCHO (@thesoncho) October 4, 2021

"Here's what Huntington Beach looks like after a massive oil spill" https://t.co/ET52VXMLOe — joe costanzo (@costanzo740) October 4, 2021