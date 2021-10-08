В Казахстане ведется большая работа с лицами, подверженными радикальной идеологии

В Казахстане уделяется большое внимание реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных идеологии деструктивных религиозных течений, сообщает zakon.kz.
И это не пустой звук, это целая общегосударственная система противодействия идеологии религиозного экстремизма и нейтрализации деятельности деструктивных религиозных течений, которая была заложена в Концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы.
Для ее реализации Министерством информации и общественного согласия был принят комплекс мер, в том числе создание и обеспечение деятельности центров по реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных радикализму.
На сегодня такие центры функционируют в форме общественных объединений в городах Актобе, Атырау, Кокшетау, Караганде и других, а также республиканский реабилитационный центр "Акниет", филиалы которого есть в Нур-Султане, Алматы, Жезказгане, Актобе, Атырау, Актау и др.
Со стороны государства этим центрам в полной мере оказывается консультативно-методическая и информационная поддержка, а жертвам различных деструктивных течений - психологическая реабилитация. К примеру, в регионы разработаны и направлены такие материалы, как сборник контраргументов авторитетных международных и отечественных теологов на основные принципы деструктивных религиозных течений (вопросы и ответы), методика работы, критерии категорирования специалистов в сфере реабилитации приверженцев деструктивной и радикальной религиозной идеологии исламского толка.
Кроме того, по согласованию с министерством изданы соответствующие методические пособия и рекомендации под авторством Сабдина и Таджибаева и т.д.
Также министерством совместно с местными исполнительными органами организована информационно-разъяснительная и реабилитационная работа среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы из числа приверженцев деструктивных религиозных течений. В рамках этой работы в зонах организованы тысячи встреч с охватом десятков тысяч человек, ну а главное, дерадикализированы сотни человек.
С теми, кто желает получить теологическое образование за рубежом, также проводится разъяснительная работа. Например, по итогам 2019 года количество граждан, обучающихся в зарубежных теологических учебных заведениях, составило более 230 человек, а в результате разъяснительной работы возвратились 79 студентов, отказались от своего намерения 69 человек.
Чтобы снизить отток молодежи за рубеж для получения теологического образования, в Казахстане создали все необходимые условия для доступа к высшему образованию у себя в стране. Так, Министерством образования и науки на последние два учебных года были выделены 580 государственных образовательных грантов.
Также большая информационно-разъяснительная работа (ИРГ) по профилактике конфликтов на религиозной почве проводится среди населения, в том числе контрпропагандистские мероприятия по ограждению населения от идеологии деструктивных религиозных течений с привлечением представителей религиозных объединений.
И что немаловажно, в популярных социальных сетях и мобильных приложениях постоянно размещаются статьи, аудио и видеоматериалы, направленные на формирование стойкого иммунитета к радикальной идеологии.
Органы прокуратуры с привлечением заинтересованных государственных органов выявляют материалы, содержащие пропаганду идей религиозного экстремизма и терроризма, в т.ч. сети интернет. Многие из них признаны судом экстремистскими или террористическими, по принятым мерам блокируются ссылки на интернет-ресурсы.
К примеру, по заявлению прокурора г. Уральска решением суда информационные материалы под названиями "Саид Бурятский - Талбис. Часть 1", "Саид Бурятский – Талбис. Иблис. 6", "Саид Бурятский – Талбис. Иблис.12" признаны террористическими и запрещены на территории нашей страны.
Это только часть той большой работы, которая проводится в Казахстане для реабилитации и дерадикализации последователей деструктивных религиозных течений.
Стоить напомнить, в сентябре этого года казахстанские государственные органы в онлайн формате обсудили с посольством США в РК вопросы прав человека. Председательствовала на заседании вице-министр юстиции Акерке Ахметова, в осуждениях приняли участие заместитель председателя комитета по делам религий Бауыржан Бакиров, заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Дулат Жекебаев, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Талгат Калиев, представители правоохранительных органов, а также ответственные сотрудники посольства США в РК.
Одним из вопросов повестки дня было состояние реабилитационных и реинтеграционных мер возвращенных граждан в рамках операций "Жусан" и "Русафа". Как известно, гуманитарная операция "Жусан" по возвращению наших граждан из зон террористической активности началась в 2019 году. По итогам операции в Казахстан в общей сложности репатриировано более 700 граждан, большую часть из которых составляют женщины и дети, ставшие жертвами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории Казахстана судебным решением). Эти женщины в свое время уехали в зону боевых действий вслед за своими мужьями, обещавшими им там райскую жизнь, но это оказалось обманом.
Следует отметить, что на территории Республики Казахстан запрещена деятельность ряда террористических и экстремистских организаций. В настоящее время в национальный перечень запрещенных в Казахстане террористических и экстремистских структур включены следующие зарубежные организации:
- "Аль-Каида"
- "Исламское движение Восточного Туркестана"
- "Исламское движение Узбекистана"
- "Курдский Народный конгресс" ("Конгра-Гел")
- "Асбат аль-Ансар"
- "Братья-мусульмане"
- Движение "Талибан"
- "Боз гурд"
- "Жамаат моджахедов Центральной Азии"
- "Лашкар-е-Тайба"
- "Общество социальных реформ"
- Организация "Хизб-ут-Тахрир"
- "АУМ Синрикё"
- "Организация освобождения Восточного Туркестана"
- "Исламская партия Туркестана"
- "Алля-Аят"
- "Ата жолы"
- "Джунд-аль-Халифат"
- РОО "Сенім. Білім. Өмір"
- "Таблиги джамагат"
- "Ат-такфируаль-хиджра"
- "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, ИГ)
- "Фронт ан-Нусра".
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