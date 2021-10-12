В СКО автомобиль врезался в отару – 14 овец погибли

В ночь на 11 октября на 370 км автодороги "Нур-Султан — Петропавловск" отара овец оказалась под колесами автомобиля ВАЗ 2115, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел около села Кременчуг Тайыншинского района. Туши овец разбросало по трассе.

В полиции рассказали, что находившийся за рулем 36-летний житель города Кокшетау не успел среагировать, когда животные показались в свете фар. В результате столкновения погибли 14 голов скота. Водитель не пострадал, машина получила механические повреждения.

В отношении владельца, допустившего нахождение животных на проезжей части, составлен протокол по части 2 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях.





Аналогичное ДТП произошло в конце сентября на территории Есильского района. Сотрудниками полиции проводится работа по предотвращению фактов вольного выпаса, которые могут привести к подобным происшествиям. начальник управления МПС ДП СКО подполковник полиции Айдын Байматов