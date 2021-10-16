Искусственный интеллект нашел первоисточник сериала "Игра в кальмара"

Нашумевший сериал "Игра в кальмара" стал самым просматриваемым на американском стриминговом сервисе Netflix. Российский ученый создал специальную программу, которая позволила выявить связь сериала с другими произведениями, в том числе с детективным романом британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", сообщает zakon.kz.

Об этом в разговоре с "Российской газетой" сообщил автор разработки Евгений Гарин.

На первой минуте проверки машина нашла совпадения с японским фильмом "Королевская битва". В последующие минуты машина выявила связь сюжетов южнокорейского шоу и картиной "Голодные игры", японским фильмом ужасов "Страшная воля богов" и сериалом "Игра престолов".

И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", а также его многочисленные экранизации, — заключил Гарин.

Также он отметил, что и у "Десяти негритят" есть свой прототип. Агата Кристи заимствовала его из народного фольклора - корабельной байки о производстве крысобоя - крысы-каннибала, выращенной в бочке с обычными крысами.

Сериал "Игра в кальмара" побил рекорды по просмотрам на Netflix.