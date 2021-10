Видео извержения вулкана в Японии попали в Сеть

На юго-западе Японии происходит извержение вулкана Асо, сообщает zakon.kz.

Один из крупнейших в мире действующих вулканов находится в 130 километрах от АЭС "Иката".

Столб дыма и пепла взметнулся на 3,5 км, а камни разлетаются в радиусе 1 км, сообщает РИА Новости.

Местные власти призвали жителей не приближаться к району, в котором расположен Асо. По словам представителя кабмина страны Ёсихико Исодзаки, правительство занимается сбором данных о ситуации.

Вулкан Асо, высота которого составляет 1592 метра, считается одним из самых крупных на планете. Его извержения происходят регулярно. Предыдущее произошло в 2019 году.

Mt. Aso in Kumamoto Prefecture just erupted again! The last eruption was on July 26, 2019.



Mount Aso is the largest active volcano in Japan, and is among the largest in the world. It stands in Aso Kujū National Park in Kumamoto Prefecture, on the island of Kyushu. pic.twitter.com/W5z1VztYAM — Kristine Ohkubo????????????????????⛩ (@AuthorKristineO) October 20, 2021

Japanese Meteorological Agency has announced on Wednesday, Mount Aso in Kumamoto Prefecture erupted at around 11:43 a.m. The agency issued a level 3 volcanic activity alert, urging those nearby not to approach the area, according to media source. #eruption #Japan #阿蘇山噴火 ???? pic.twitter.com/QBQZZ4dxle — かわたる (@kawataru_j) October 20, 2021

Mount Aso is the largest active volcano in Japan and it just erupted….I think it’s time for whoever is filming this to get in the car and hit the road pic.twitter.com/r13DQtbud7 — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) October 20, 2021

