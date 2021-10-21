В Усть-Каменогорске убили парня в кафе

В одном из кафе Усть-Каменогорска в ходе драки был убит молодой человек, сообщает zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в Instagram. Согласно сообщению, второй участник драки госпитализирован.

По данным областного ДП, начато досудебное расследование по статьям 106 ч. 3 и 293 ч. 2 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время виновные лица установлены, проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы, - уточнили в пресс-службе.