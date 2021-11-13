WSJ: В России есть компромат на Белый дом

У России есть компромат на США, который способен навредить американской политической элите. Об этом заявил обозреватель американского издания Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший, сообщает Zakon.kz.

Он утверждает, что из-за этого в 2016 году было вновь открыто уголовное дело против Хиллари Клинтон.

Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали Демократическую партию и администрацию Обамы. Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа. Холман Дженкинс-младший

Журналист обращает внимание на то, что практически все американские президенты пытались наладить диалог с Москвой.

При этом отношения Вашингтона и Москвы во время президентства Трампа заметно не улучшились. Автор материала считает, что компромат, который есть у РФ, дает администрации нынешнего президента США Джо Байдена "дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках". Обозреватель сделал вывод, что правда, которую якобы знает Кремль, никак не может быть хорошей.

Холман В. Дженкинс-младший заявил, что российское государство способно перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США.