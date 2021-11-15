В столице Афганистана взорвался автобус

15 ноября 2021, 23:55
Фото: pixabay

Взрыв произошел 15 ноября в Кабуле, сообщает Zakon.kz.

Как передает афганское агентство Pajhwok, инцидент случился в районе Коте-Санги. Ранены два пассажира, один скончался.

Информации о причинах взрыва не поступало.

Ранее у крупнейшего военного госпиталя Кабула имени Сардара Мохаммада Дауд Хана прогремели два взрыва. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Причиной стал самоподрыв террориста-смертника. Свидетели происшествия утверждают, что несколько боевиков "Исламского государства" (организация, запрещенная в Казахстане) ворвались в здание больницы, где ввязались в драку с представителями "Талибана".


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