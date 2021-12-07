Мирзиёев анонсировал обновление Конституции Узбекистана

Об этом говорится в праздничном поздравлении, опубликованном накануне 29-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан на официальном сайте ее президента.

Глава соседнего государства объяснил, зачем нужны поправки в основной закон страны и что именно в нем изменится.

Важной задачей становится гармонизация основного закона с современными реалиями нашего общества, сутью наших последовательных реформ, а также создание прочного правового фундамента стратегии развития Нового Узбекистана. Шавкат Мирзиёев

Президент перечислил девять основных направлений конституционных реформ, в числе которых будет упоминание в Конституции семьи, молодежной политики, экологии, образования и другие.

Действовавший ранее принцип «государство – общество – человек» будет заменен на новый: «человек – общество – государство». Шавкат Мирзиёев

По словам главы Узбекистана, для обновления Конституции будет проведено широкое общественное обсуждение.

Также будут определены основы развития института семьи, «донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране», отражены вопросы недопущения детского труда, защиты прав инвалидов и пожилых людей, а также климатические вопросы.