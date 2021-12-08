Методика определения порогов достаточности меняться не будет – Минтруда

«Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в распространенном 7 декабря 2021 года пресс-релизе была допущена некорректная формулировка касательно компетенции МТСЗН в вопросе установления порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений ПМД). К сотруднику, разместившему данный пресс-релиз на официальном сайте, в аккаунтах МТСЗН и в социальных медиа, применены соответствующие меры дисциплинарного взыскания», – говорится в сообщении.

Напомним, в сообщении говорилось, что Минтруда не может подтвердить достоверность рассчитанных ЕНПФ порогов достаточности. Все расчеты производились Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ).

Кроме того, указывалось, что до утверждения методики неоднократно сообщалось (в период с сентября по декабрь 2020 года) о том, что пороги достаточности будут ежегодно пересчитываться.

Новость по теме Минтруда не может подтвердить достоверность рассчитанных ЕНПФ порогов достаточности

Официальная позиция МТСЗН остается неизменной. Министерство является разработчиком методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. По состоянию на 8 декабря 2021 года внесение изменений не производилось и не планируется, так как текущая версия методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне. Минтруда

Согласно методике Минтруда, одним из ключевых параметров расчета ПМД является минимальная заработная плата на начало календарного года.

Именно ее изменение с 1 января 2022 года повлекло автоматический перерасчет ПМД в соответствии с действующим законодательством.

В министерстве напомнили, что Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений была разработана в 2020 году и утверждена постановлением Правительства РК от 6 января 2021 года.

Проект постановления Правительства РК об утверждении методики, разработанный МТСЗН, прошел все необходимые процедуры, предусмотренные при принятии нормативных правовых актов.

Методика включает следующие показатели: