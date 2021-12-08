Сагинтаев: 47% бюджета Алматы идет на решение соцзапросов горожан

По его словам, по итогам 11 месяцев 2021 года поступления налогов в госбюджет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,7%.

Городской бюджет остается социально ориентированным – на эту сферу приходится 47%. Основные статьи расходов – образование, здравоохранение, социальное благосостояние, спорт, культура и туризм.

Остальные средства направляются на развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройство, озеленение, обеспечение общественного порядка и безопасность.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Несмотря на все сложности пандемии и связанные с ней ограничения, экономика Алматы демонстрирует высокие темпы восстановления. С начала года экономика Алматы выросла на 5,5% и составила 5,8 трлн тенге.

Реализован ряд проектов в сфере услуг с общим объемом инвестиций 54,3 млрд тенге. Это гостиничный комплекс Holiday Inn Express, лечебно-оздоровительный комплекс сети Swissotel Wellness Resort Alatau.

Уже в этом месяце откроется многофункциональный гостиничный комплекс «Жетысу» с международными брендами Ibis и Novotel.

Знаковым должен стать проект строительства нового терминала Международного аэропорта в Алматы стоимостью 85 млрд тенге, что увеличит пассажиропоток до 6 млн человек в год, пропускную мощность – в 2,5 раза.

В текущем году был запущен кампус университета DeMontfort Kazakhstan в Бостандыкском районе. Планируется строительство кампуса университета в Медеуском районе.

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

В феврале текущего года реализован проект частная международная инновационная школа High Tech Academy. В марте в Медеуском районе города был открыт медико-реабилитационный центр Helmer.

В сентябре состоялось открытие Центра томотерапии в здании Института онкологии и радиологии, где инвестором выступила турецкая компания в области здравоохранения Orhun Medical.

Прорабатываются проекты и в сфере торговли: строительство второго торгового центра «Леруа Мерлен», дилерского центра Volkswagen и Mercedes Benz.

Интересна для инвесторов и сфера промышленности города. В городе имеется Индустриальная зона, где в прошлом году был построен завод по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan, завод по производству трубных изделии Asia Steel Pipe Corporation. Прорабатываются новые проекты: завод по производству металлических ограждений CELKONSAN Stroy и завод по производству сэндвич-панелей Panelsan.

Индустриальный потенциал города за 10 месяцев составил 18,9%.

В настоящее время прорабатывается вопрос включения в состав участников Индустриальной зоны Алматы турецкой компании HalavetGidaSanayiveTicaret A.S. с проектом строительства завода по производству желатина.

За 10 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал превысили 873 (873,7) млрд тенге с ростом на 15%. С начала года в промышленности обеспечен рост на 18%. Объем розничной торговли вырос на 12,7% и составил 3,3 трлн тенге, оптовой торговли – на 2,3%, до 8,7 трлн тенге. В строительстве обеспечен рост на 22,2%. С начала года инфляция составила 7,6%.

МСБ представлен во всех сферах экономики города: сфера услуг, торговля, строительство и промышленность. С начала года кредитование малого бизнеса выросло в 1,4 раза. Важно отметить, что по городским программам бюджет кредитования вырос на 55% (49,5 млрд тенге) по сравнению с прошлым годом. Для стимулирования развития предпринимательства в малоактивных районах города (Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский, Турксибский районы) предоставляется кредитование бизнеса под 5%.