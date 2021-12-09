Аким Шымкента отчитался об исполнении поручений президента

Он подробно доложил о ходе исполнения поручений президента страны, изложил основные итоги социально-экономического развития города в текущем году.

За прошедшие одиннадцать месяцев в Шымкенте сложилась положительная динамика роста показателей во всех отраслях экономики. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс объема промышленной продукции увеличился на 6,3%. Отмечен рост объема инвестиций на 55%, строительных работ – на 9,6%, площадей введенного жилья – на 63,6%, розничной торговли – на 9,8%.

Мурат Айтенов отметил, что главный акцент местных властей сделан на создание комфортной и безопасной среды для проживания горожан, а также особое внимание уделено развитию городской инженерной инфраструктуры.

В течение пяти лет должны обеспечить водоснабжением 100% населения. На сегодняшний день пять микрорайонов Шымкента получают питьевую воду по графику, жители семи микрорайонов обеспечены привозной водой. В этом году ведется строительство сетей водоснабжения на 16 млрд тг. В результате этих работ более 25 тыс. человек будут обеспечены качественной питьевой водой. Согласно утвержденному плану, вопрос обеспечения горожан питьевой водой будет окончательно решен к 2023 году. В 16 населенных пунктах города наблюдается низкое качество электроэнергии. В этом году в сфере электроснабжения ведется строительство 19 объектов на сумму 9,8 млрд тг. В результате уровень охвата жителей качественной электроэнергией повысится с 95 до 97%. В сфере газификации города реализуется строительство 18 объектов на сумму 5,6 млрд тг. В целом вопрос газоснабжения города будет полностью решен в 2025 году. Аким Шымкента Мурат Айтенов

В текущем году уровень охвата населения канализационными сетями повысится с 52 до 54% от всего количества жителей города. Согласно плану развития, к 2025 году данный показатель планируется довести до 75%.