В СКО построят 15 школ и 47 медицинских объектов

В этом году в СКО капитальный ремонт провели в 52 учебных заведениях на 4 млрд тенге. Обновлена материально-техническая база 84 школ. Приобретено 18 школьных автобусов.

В областном центре открылась казахская школа на 900 мест. В ближайшие годы в регионе будет построено 15 школ.

В этом году пять сельских колледжей приобрели оборудование на 1,4 млрд тенге. Всего за два года обновлена половина госколледжей региона.

Продолжается строительство учебно-лабораторного корпуса и новых корпусов для военного института. Проведены переговоры с одним из лучших вузов мира – Университетом Аризоны, который обеспечит доступ к своим цифровым образовательным ресурсам, планируется внедрение двудипломного образования. Аким СКО Кумар Аксакалов

Фото: Пресс-служба акимата СКО

В сфере здравоохранения идет обновление медицинского оборудования. Больницы оснащаются современными аппаратами – МРТ, КТ, ангиограф и рентген. Заработал круглосуточный МРТ кабинет, который позволил существенно снизить очередность. Два новых компьютерных томографа установят в городской и детской больнице.

Продолжается строительство корпусов многопрофильной больницы, открытие которого позволит решить проблему оттока пациентов в другие регионы и развивать медицинский туризм.

В микрорайонах «Береке» и «Жас Өркен» появятся новые поликлиники. В сельской местности начнется строительство 47 медицинских объектов.

Фото: Пресс-служба акимата СКО

В этом году в регион прибыли 103 молодых врача, в том числе 36 узких специалистов. Впервые выплачиваются рекордные по стране подъемные в размере 2,5 млн тенге.

По поручению президента в регионе реализуется государственно-спортивный заказ. Из областного бюджета выделено 200 млн тенге. На сегодня уже 2,1 тыс. детей занимаются бесплатно по разным видам спорта.

В регионе развивается спортивная инфраструктура. Сейчас идет строительство пяти ФОКов. До конца года откроют два хоккейных корта. Для воспитанников спортивного интернат-колледжа строят общежитие.