Непобежденный казахстанец побил узбекского спортсмена на вечере бокса в Алматы

Как пишет Sports.kz, этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала победа Сейтжана единогласным решением судей.

Таким образом, 21-летний Рахат Сейтжан одержал восьмую победу на профи-ринге и по-прежнему остается непобежденным боксером.

Для Мухаммадсалима Сотволдиева это поражение стало пятым в карьере.