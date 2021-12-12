06:21 12.12.2021
Непобежденный казахстанец побил узбекского спортсмена на вечере бокса в Алматы
Фото: instagram/seitzhan.rakhat
11 декабря на вечере бокса в Алматы состоялся бой казахстанского боксера Рахата Сейтжана с узбекистанцем Мухаммадсалимом Сотволдиевым, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала победа Сейтжана единогласным решением судей.
Таким образом, 21-летний Рахат Сейтжан одержал восьмую победу на профи-ринге и по-прежнему остается непобежденным боксером.
Для Мухаммадсалима Сотволдиева это поражение стало пятым в карьере.
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