Федерация тенниса Казахстана признана лучшей в 2021 году в стране
Статуэтку-награду Altyn Samǵaý-2021 получила Федерация тенниса Казахстана, победившая в номинации «Лучшая федерация в олимпийских видах спорта».
Победителя определяла специальная комиссия при НОК Казахстана. Оценка работе выставлялась по множеству критериев: вклад в развитие инфраструктуры, активность и уровень организации соревнований, международной деятельности и, конечно, спортивные результаты.
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана
Успехи взрослых сборных и работа федерации создали условия для появления подрастающих чемпионов-юниоров, которые за 2021 год выиграли рекордные 40 турниров ITF Juniors в одиночном и парном разрядах и стали финалистами еще 45 турниров. В турнирах TE до 14 лет казахстанскими юниорами выиграно 22 турнира и еще 15 раз они выходили в финал.
Казахстанцы являются первыми в рейтинге Азиатской федерации тенниса (Бахтияр Ерасыл и Полина Слепцова), где было выиграно пять турниров и сыграно восемь финалов. Впечатляют результаты 14-летней Инкар Дюсебай, которая выиграла три турнира ITF в одиночном разряде среди игроков до 18 лет.
Зара Даркен. Фото: Федерация тенниса Казахстана
Зара Даркен стала победительницей в номинации Тенниса Европы «Игрок года вне стран Европы», а Амир Омарханов не только выиграл три турнира ТЕ, но еще и дошел до финала турнира ITF Juniors J5, что для 14 лет является очень хорошим показателем. Зангар Нурланулы также активно прогрессирует, и, выиграв три турнира ТЕ и сыграв еще два финала, сейчас занимает 66-ю позицию в ТЕ и имеет хорошие шансы войти в топ-10 игроков мира в своем возрасте в следующем году.
Радуют достижения Максима Батютенко, который на прошлой неделе выиграл престижный турнир первой категории серии ITF Juniors в одиночном разряде, а также яркие победы Татьяны Николенко, Аружан Сагандыковой, Даны Байдаулет, сестер Арыстанбековых, Айи Нупбай и многих других «звездочек».
Амир Омарханов. Фото: Федерация тенниса Казахстана
В 2021 году Федерацией тенниса Казахстана было проведено 47 крупных международных и 28 республиканских турниров. Продолжалась усиленная работа по развитию в регионах тенниса, а также детского спорта. При этом особое внимание уделялось повышению квалификации тренеров и судей.
Бахтияр Ерасыл. Фото: Федерация тенниса Казахстана
Самым удачным оказалось выступление восходящей звезды мирового тенниса — Елены Рыбакиной. Представительница Казахстана на первой своей Олимпиаде заняла итоговое четвертое место.
Полина Слепцова. Фото: Федерация тенниса Казахстана
Данная награда стала признанием долгого и упорного труда президента федерации Булата Жамитовича Утемуратова по развитию тенниса в Казахстане: построены теннисные центры во всех регионах страны, в более чем 10 раз возросло число детей, занимающихся теннисом, федерацией проводятся крупные национальные и международные турниры во всех возрастных категориях, ведется кропотливая работа по развитию национальных тренерских кадров. Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский
Он также подчеркнул, что мужская сборная Казахстана в шестой раз вышла в четвертьфинал Чемпионата мира (Кубок Дэвиса). Женская — занимает прочное место в элите мирового тенниса. Буквально неделю назад Международная федерация общим голосованием всех национальных теннисных федераций мира приняла решение об увеличении числа голосов ФТК, что стало еще одним признанием достижений казахстанского тенниса.
Большая поддержка Елбасы, который является давним поклонником тенниса, а также активная работа, проведенная Булатом Жамитовичем, создали условия для сегодняшних побед и, я уверен, что это только начало наших громких успехов. Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский