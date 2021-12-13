Федерация тенниса Казахстана признана лучшей в 2021 году в стране

Статуэтку-награду Altyn Samǵaý-2021 получила Федерация тенниса Казахстана, победившая в номинации «Лучшая федерация в олимпийских видах спорта».

Победителя определяла специальная комиссия при НОК Казахстана. Оценка работе выставлялась по множеству критериев: вклад в развитие инфраструктуры, активность и уровень организации соревнований, международной деятельности и, конечно, спортивные результаты.

Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Успехи взрослых сборных и работа федерации создали условия для появления подрастающих чемпионов-юниоров, которые за 2021 год выиграли рекордные 40 турниров ITF Juniors в одиночном и парном разрядах и стали финалистами еще 45 турниров. В турнирах TE до 14 лет казахстанскими юниорами выиграно 22 турнира и еще 15 раз они выходили в финал.

Казахстанцы являются первыми в рейтинге Азиатской федерации тенниса (Бахтияр Ерасыл и Полина Слепцова), где было выиграно пять турниров и сыграно восемь финалов. Впечатляют результаты 14-летней Инкар Дюсебай, которая выиграла три турнира ITF в одиночном разряде среди игроков до 18 лет.

Зара Даркен. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Зара Даркен стала победительницей в номинации Тенниса Европы «Игрок года вне стран Европы», а Амир Омарханов не только выиграл три турнира ТЕ, но еще и дошел до финала турнира ITF Juniors J5, что для 14 лет является очень хорошим показателем. Зангар Нурланулы также активно прогрессирует, и, выиграв три турнира ТЕ и сыграв еще два финала, сейчас занимает 66-ю позицию в ТЕ и имеет хорошие шансы войти в топ-10 игроков мира в своем возрасте в следующем году.

Радуют достижения Максима Батютенко, который на прошлой неделе выиграл престижный турнир первой категории серии ITF Juniors в одиночном разряде, а также яркие победы Татьяны Николенко, Аружан Сагандыковой, Даны Байдаулет, сестер Арыстанбековых, Айи Нупбай и многих других «звездочек».

Амир Омарханов. Фото: Федерация тенниса Казахстана

В 2021 году Федерацией тенниса Казахстана было проведено 47 крупных международных и 28 республиканских турниров. Продолжалась усиленная работа по развитию в регионах тенниса, а также детского спорта. При этом особое внимание уделялось повышению квалификации тренеров и судей.

Бахтияр Ерасыл. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Олимпиада в стране Восходящего солнца навсегда запомнится казахстанским любителям тенниса. На играх в Токио казахстанским теннисистам удалось завоевать рекордные восемь лицензий — в два раза больше предыдущего показателя.

Самым удачным оказалось выступление восходящей звезды мирового тенниса — Елены Рыбакиной. Представительница Казахстана на первой своей Олимпиаде заняла итоговое четвертое место.

Полина Слепцова. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Данная награда стала признанием долгого и упорного труда президента федерации Булата Жамитовича Утемуратова по развитию тенниса в Казахстане: построены теннисные центры во всех регионах страны, в более чем 10 раз возросло число детей, занимающихся теннисом, федерацией проводятся крупные национальные и международные турниры во всех возрастных категориях, ведется кропотливая работа по развитию национальных тренерских кадров. Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский

Он также подчеркнул, что мужская сборная Казахстана в шестой раз вышла в четвертьфинал Чемпионата мира (Кубок Дэвиса). Женская — занимает прочное место в элите мирового тенниса. Буквально неделю назад Международная федерация общим голосованием всех национальных теннисных федераций мира приняла решение об увеличении числа голосов ФТК, что стало еще одним признанием достижений казахстанского тенниса.