16:43 13.12.2021
Чемпионат мира по шахматам перенесен из Казахстана в Польшу
Фото: Instagram/fide_chess
Международная федерация шахмат (FIDE) проведет мировое первенство по блицу и рапиду в Польшe, сообщает Zakon.kz.
На прошлой неделе Казахстанская федерация шахмат оповестила FIDE, что не сможет принять Чемпионат мира. Причиной отмены данных соревнований стали антиковидные ограничения в Нур-Султане, согласно которым большинству участников пришлось бы проходить недельный карантин.
Теперь мировое первенство по блицу и рапиду примет Варшава. Состоится оно с 25 по 31 декабря.