Чемпионат мира по шахматам перенесен из Казахстана в Польшу

На прошлой неделе Казахстанская федерация шахмат оповестила FIDE, что не сможет принять Чемпионат мира. Причиной отмены данных соревнований стали антиковидные ограничения в Нур-Султане, согласно которым большинству участников пришлось бы проходить недельный карантин.

Теперь мировое первенство по блицу и рапиду примет Варшава. Состоится оно с 25 по 31 декабря.