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16:43 13.12.2021

Чемпионат мира по шахматам перенесен из Казахстана в Польшу

Фото: Instagram/fide_chess
Международная федерация шахмат (FIDE) проведет мировое первенство по блицу и рапиду в Польшe, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе Казахстанская федерация шахмат оповестила FIDE, что не сможет принять Чемпионат мира. Причиной отмены данных соревнований стали антиковидные ограничения в Нур-Султане, согласно которым большинству участников пришлось бы проходить недельный карантин.

Теперь мировое первенство по блицу и рапиду примет Варшава. Состоится оно с 25 по 31 декабря.

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