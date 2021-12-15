Требования к залоговой политике банков усилят после трагедии с ЧСИ в Алматы

По ее словам, создана рабочая группа, «дано поручение детально разобраться».

Министерство юстиции разработало законопроект. Мы свои предложения дали. Там очень конкретные предложения по усилению требований к исполнительному производству, к оценочной деятельности и к залоговой политике банков. Поправки были разработаны в ускоренном порядке и сейчас находятся в Сенате. Предполагается, что стоимость реализации имущества на аукционе не может быть ниже 75%. Председатель АРРФР РК Мадина Абылкасымова

Она добавила, что в агентстве настояли, чтобы аналогичный механизм был применим и во внесудебном порядке.

На электронном аукционе имущество реализуется по решению суда. Вы знаете, что проблема была в том, что продавали за 50% от стоимости. Мы настояли на том, чтобы и во внесудебном порядке у гражданина до того, как обратятся в суд, была возможность самостоятельно реализовать свое имущество по той стоимости, которую проведет оценщик. Также была проблема, что оценка имущества была устаревшей. Мы ввели требование, чтобы была свежая оценка независимыми оценщиками и действовала в течение последних шести месяцев. Мадина Абылкасымова

Также глава АРРФР ответила, кто будет оплачивать услуги оценщиков.

Это требование и для банка, и для должника. Если должника устраивает оценка банка, то он может воспользоваться ею, если он с ней не согласен, он имеет полное право сам провести оценку. В течение трех месяцев самостоятельно реализовать свое имущество до того, как пройдет суд. Также была реализация раньше от банков — теперь запретили продажу на электронном аукционе имущества, чтобы аффилированные лица банков не могли участвовать. Мадина Абылкасымова

20 сентября в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских — новый владелец дома.

Начато два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Нападение на представителя власти» УК РК. Мужчина арестован. За убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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23 сентября президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент со стрельбой в Алматы, в результате которой погибли пять человек. Он поручил разработать поправки, которые касаются залоговой политики банков, работы частных судебных исполнителей.