Загрызли собаки – мать погибшей в Усть-Каменогорске девочки рассказала о трагедии

Трагедия произошла 17 декабря на территории садоводческого товарищества «Красинец» (Лесхоз), где было найдено тело маленькой девочки. Судя по характеру полученных травм, на шестилетнего ребенка, которого нашли возле дома, напало животное. Иртышским отделом полиции начато досудебное расследование.

По словам матери, которая поведала подробности yk-news.kz, в тот день Маша пошла на улицу играть.

Я наказала, чтобы она не уходила далеко от дома, а как вернется, будем печь торт – 18 декабря у нее был бы день рождения. Через несколько минут Маша зашла, чтобы переодеть перчатки, и снова выскочила на улицу. Я делала уборку, укладывала спать грудничка. В окно поглядывала на Машу – она играла с нашей собакой Шерханом. Потом я вышла на улицу похлопать половики, позвала Машу, зашла домой. Тут проснулся маленький ребенок. Я его укачала, посмотрела в окно и увидела, что Маша лежит возле собаки в какой-то неестественной позе. Я босиком выскочила, кинулась к ней. В голове промелькнула мысль, что она поскользнулась, упала, ударилась головой и потеряла сознание. Подбегаю, а там… Мать шестилетней Марьи Дарья Орлова

По ее словам, комбинезон был растерзан, в крови, а у девочки по колено нет ноги.

Я схватила ее, трясу, кричу: «Маша! Маша!» Она еще теплая была… Как же так? Я не слышала ни лая, ни криков... Дарья Орлова

К матери девочки сбежались люди, приехала полиция.

По словам соседей Орловых, они тоже не слышали, чтобы ребенок кричал, звал на помощь.

Человек 40 было полицейских. Они затоптали все следы и не смогли найти ножку ребенка. 18 декабря, видимо, какие-то собаки притащили ногу, на том месте остались два кровавых пятна. Я начала искать следы, нашла несколько костей. Потом дала Шерхану понюхать Машин носок, и пес меня привел на место, где лежала нога – на обочине дороги. Дарья Орлова

У правоохранителей, по словам женщины, подозрения пали именно на Шерхана.

У нас две собаки. Немецкая овчарка Саманта, она сидит на цепи, и Шерхан. Он старенький, немощный, мы его отпустили с привязи. Он не мог! Пес слишком слаб, никогда не проявлял агрессии и играл с детьми. Дарья Орлова

В жилом массиве, где проживает семья Орловых, по словам матери погибшей девочки, действительно бегает много собак, которых в том числе отпускают хозяева.

Я считаю, что моего ребенка растерзала чья-то собака или дикий зверь. Есть у нас те, кто держит алабаев и отправляет их на собачьи бои. А ведь перед тем, чтобы ее на бой отправить, собаку морят голодом дня два-три. Если такая собака вырвется на свободу, что от нее можно ожидать? Возможно, и бродячие собаки. А возможно, и волк. Недавно житель нашего поселка видел в темноте, предположительно, волка. Дарья Орлова

Как сообщается, семья Орловых проживает на окраине дачного массива, забора со стороны задней части двора нет.

Пока нам еще не дали заключение экспертизы. Если бы мы не распространили информацию в социальных сетях, то похоронили бы ребенка еще вчера. И наших собак тоже вчера хотели усыпить — мы не позволили. Дарья Орлова

Отмечается, что маму Маши могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 119 «Оставление в опасности» УК РК.