13:24 21.12.2021
За детьми в морозную погоду нужен особый присмотр — врач
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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что за детьми в морозную погоду нужен особый присмотр, передает Zakon.kz.
Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 декабря. Согласно нему, в стране ожидается мороз до -23°C.
До 23 градусов мороза прогнозируют в Казахстане
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Как сообщил РИА Новости Тяжельников, «дети часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения».
Поэтому за детьми в морозную погоду нужен особый присмотр. По возможности будет правильным переждать морозы дома.Андрей Тяжельников
По его словам, и взрослым в сильные морозы не следует планировать длительные прогулки.
Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться.Андрей Тяжельников
Также он рассказал, для кого особенно опасны сильные морозы.
Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний.Андрей Тяжельников
Он отметил, что даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух.
Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.Андрей Тяжельников
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