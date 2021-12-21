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13:24 21.12.2021

За детьми в морозную погоду нужен особый присмотр — врач

мороз, дети, присмотр, врач Фото: pixabay
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что за детьми в морозную погоду нужен особый присмотр, передает Zakon.kz.

Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 декабря. Согласно нему, в стране ожидается мороз до -23°C.

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Как сообщил РИА Новости Тяжельников, «дети часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения».

Поэтому за детьми в морозную погоду нужен особый присмотр. По возможности будет правильным переждать морозы дома.Андрей Тяжельников

По его словам, и взрослым в сильные морозы не следует планировать длительные прогулки.

Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться.Андрей Тяжельников

Также он рассказал, для кого особенно опасны сильные морозы.

Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний.Андрей Тяжельников

Он отметил, что даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух.

Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.Андрей Тяжельников

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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