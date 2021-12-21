Набросил на шею удавку: в Уштобе геймер напал на администратора

8 декабря с заявлением о разбойном нападении в полицию обратилась администратор игрового клуба.

Женщина рассказала, что в зале находился один нетрезвый посетитель. В момент, когда произошло временное отключение электроэнергии - он набросил на шею потерпевшей удавку и, угрожая расправой, потребовал деньги.

Далее, забрав из кассы 189 тысяч тенге, закрыл двери клуба снаружи и скрылся.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.192 ч.2 УК РК.

В полиции уточнили, что уже на следующий день был задержан 46-летний местный житель.

У него было изъято 18 тысяч тенге и сотовый телефон стоимостью 40 тысяч тенге, купленный на украденные деньги. Остальную часть денег задержанный уже успел потратить: заплатил за квартиру, купил спиртные напитки, продукты питания и рассчитался за такси. Пресс-служба ДП Алматинской области

Как стало известно, подозреваемый уже имеет шесть судимостей за кражи, грабежи, угон и мошенничество.