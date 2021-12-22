Татьяну Тарасову выписали из больницы

Татьяна Тарасова покинула клинику после прохождения лечения, передает РИА Новости .

Она почувствовала ухудшение состояния здоровья в ноябре. Заслуженный тренер России стала испытывать сильные головные боли, после чего отменила поездку на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором.

В декабре ее дважды госпитализировали.

В съемках финальной передачи «Ледниковый период» Татьяна Тарасова участие уже не приняла.