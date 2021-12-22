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23:46 22.12.2021

Татьяну Тарасову выписали из больницы

Татьяна Тарасова госпитализация Фото: Instagram/t.a.tarasova
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова дважды попала в больницу. Ей стало плохо на съемках шоу «Ледниковый период», где она является председателем жюри, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Тарасова покинула клинику после прохождения лечения, передает РИА Новости .

Она почувствовала ухудшение состояния здоровья в ноябре. Заслуженный тренер России стала испытывать сильные головные боли, после чего отменила поездку на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором.

В декабре ее дважды госпитализировали.

В съемках финальной передачи «Ледниковый период» Татьяна Тарасова участие уже не приняла.

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