06:33 23.12.2021
Барбара Брыльска сломала позвоночник
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)
80-летняя польская актриса отказалась от интервью российским журналистам, сославшись на сломанный позвоночник и «плохой голос», передает Zakon.kz.
Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю. Актриса Барбара Брыльска
Как пишет gazeta.ru, артистка также опровергла слухи о том, что у нее онкологическое заболевание и уточнила, что уехала жить за город, поскольку соблюдает самоизоляцию в период пандемии.
Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».