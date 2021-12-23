Барбара Брыльска сломала позвоночник

Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю. Актриса Барбара Брыльска

Как пишет gazeta.ru, артистка также опровергла слухи о том, что у нее онкологическое заболевание и уточнила, что уехала жить за город, поскольку соблюдает самоизоляцию в период пандемии.

Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».