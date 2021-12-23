Деятелям литературы и искусства присудили госстипендию Первого Президента РК
«Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению», –сообщает Акорда.
Ниже представлен полный список стипендиатов.
Деятели литературы
Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
Алдияр Бақытжан – 1974 года рождения, поэт, лауреат молодежный премии «Серпер»
Ашимов Аким (Аким Тарази) – 1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Құрмет»
Гарькавец Александр – 1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель
Досанов Сабит – 1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»
Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писательница, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
Жайлыбай Ғалым – 1958 года рождения, поэт, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер ордена «Құрмет»
Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»
Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Достық» ІІ степени
Косылбеков Дидар – 1969 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана
Қыдырханұлы Уахап – 1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР
Медетбек Темірхан – 1945 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, лауреат Государственной премии
Нурпеисов Абдижамил – 1924 года рождения, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии
Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
Утеулиев Бауыржан – 1969 года рождения, лауреат международной литературной премии «Алаш»
Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
Сарыбаев Бейбит – 1983 года рождения, писатель
Сегізбай Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана
Сматаев Софы – 1941 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
Тұрғынбекұлы Серік – 1946 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
Шапай Тұрсынжан – 1957 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», заслуженный деятель Казахстана
Деятели искусства
Абдреев Марат – 1965 года рождения, художник
Андриасян Рубен – 1938 года рождения, режиссер театра, народный артист Казахстана
Асылханов Ермек – 1951 года рождения, дизайнер, заслуженный деятель Казахстана
Ахметова Мария – 1921 года рождения, музыковед
Ашимов Асанали – 1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии
Аширбекова Роза – 1938 года рождения, актриса, народная артистка Казахской ССР
Байдукенова Рухия – 1998 года рождения, певица, победительница международного конкурса «Славянский базар-2021»
Байсеитова Раушан – 1947 года рождения, народная артистка Казахской ССР, лауреат Государственной премии
Бекназар-Ханинга Лейло – 1960 года рождения, актриса
Беккулова Айжан – 1954 года рождения, ремесленник
Джалилов Самат – 1990 года рождения, кинорежиссер
Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
Жаканов Илья – 1936 года рождения, композитор, поэт, искусствовед, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Отан»
Жанботаев Досжан – 1949 года рождения, народный артист Казахстана
Жолжаксынов Досхан – 1951 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Отан»
Ерманов Журсин – 1951 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
Зайберт Виктор – 1947 года рождения, археолог
Имаханов Бекен – 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР
Калыкова Саида – 1985 года рождения, пианистка
Кәден Лидия – 1952 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахской CCР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
Казгулов Алпысбай – 1958 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахской ССР
Косубаева Тамара – 1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
Косымбаев Мэлс – 1970 года рождения, айтыскер
Максим Ержан – 2007 года рождения, певец, лауреат республиканских и международных конкурсов
Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного герба Республики Казахстан
Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
Наурыз Ернат – 1995 года рождения, домбрист, лауреат республиканских и международных конкурсов
Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» ІІ степени
Обаев Исмухан – 1941 года рождения, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
Олжабай Темірлан – 1996 года рождения, кюйши, лауреат республиканских и международных конкурсов
Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
Орумбаева Гульсауле – 1952 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Померанцев Юрий – 1923 года рождения, народный артист Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии
Разиева Гульвер – 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
Султанов Сундет – 1992 года рождения, солист балета
Сергебаев Ескен – 1940 года рождения, художник, скульптор, заслуженный деятель Казахстана
Тасыбекова Торгын – 1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР
Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии
Турдугулов Жолаушы – 1950 года рождения, художник
Тұрысбек Секен – 1961 года рождения, заслуженный артист Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Тыныштыгулова Сара – 1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
Тлеубаев Куат – 1972 года рождения, кинохудожник, заслуженный деятель Казахстана
Шакрат Сержан – 1939 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет»
Шинарбаев Ермек – 1953 года рождения, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана