Деятелям литературы и искусства присудили госстипендию Первого Президента РК

«Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению», –сообщает Акорда.

Ниже представлен полный список стипендиатов.

Деятели литературы

Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Алдияр Бақытжан – 1974 года рождения, поэт, лауреат молодежный премии «Серпер»

Ашимов Аким (Аким Тарази) – 1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Құрмет»

Гарькавец Александр – 1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель

Досанов Сабит – 1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»

Джаганова Алтыншаш – 1943 года рождения, писательница, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Жайлыбай Ғалым – 1958 года рождения, поэт, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер ордена «Құрмет»

Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»

Исабеков Дулат – 1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Достық» ІІ степени

Косылбеков Дидар – 1969 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана

Қыдырханұлы Уахап – 1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР

Медетбек Темірхан – 1945 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Мырзахметұлы Мекемтас – 1930 года рождения, литературовед, лауреат Государственной премии

Нурпеисов Абдижамил – 1924 года рождения, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии

Оразбаев Иранбек – 1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Утеулиев Бауыржан – 1969 года рождения, лауреат международной литературной премии «Алаш»

Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Сарыбаев Бейбит – 1983 года рождения, писатель

Сегізбай Кәдірбек – 1941 года рождения, писатель, заслуженный деятель Казахстана

Сматаев Софы – 1941 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Тұрғынбекұлы Серік – 1946 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Шапай Тұрсынжан – 1957 года рождения, писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш», заслуженный деятель Казахстана

Деятели искусства

Абдреев Марат – 1965 года рождения, художник

Андриасян Рубен – 1938 года рождения, режиссер театра, народный артист Казахстана

Асылханов Ермек – 1951 года рождения, дизайнер, заслуженный деятель Казахстана

Ахметова Мария – 1921 года рождения, музыковед

Ашимов Асанали – 1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии

Аширбекова Роза – 1938 года рождения, актриса, народная артистка Казахской ССР

Байдукенова Рухия – 1998 года рождения, певица, победительница международного конкурса «Славянский базар-2021»

Байсеитова Раушан – 1947 года рождения, народная артистка Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Бекназар-Ханинга Лейло – 1960 года рождения, актриса

Беккулова Айжан – 1954 года рождения, ремесленник

Джалилов Самат – 1990 года рождения, кинорежиссер

Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Жаканов Илья – 1936 года рождения, композитор, поэт, искусствовед, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Отан»

Жанботаев Досжан – 1949 года рождения, народный артист Казахстана

Жолжаксынов Досхан – 1951 года рождения, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Отан»

Ерманов Журсин – 1951 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Зайберт Виктор – 1947 года рождения, археолог

Имаханов Бекен – 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР

Калыкова Саида – 1985 года рождения, пианистка

Кәден Лидия – 1952 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахской CCР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Казгулов Алпысбай – 1958 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахской ССР

Косубаева Тамара – 1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Косымбаев Мэлс – 1970 года рождения, айтыскер

Максим Ержан – 2007 года рождения, певец, лауреат республиканских и международных конкурсов

Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного герба Республики Казахстан

Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Наурыз Ернат – 1995 года рождения, домбрист, лауреат республиканских и международных конкурсов

Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» ІІ степени

Обаев Исмухан – 1941 года рождения, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Олжабай Темірлан – 1996 года рождения, кюйши, лауреат республиканских и международных конкурсов

Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Орумбаева Гульсауле – 1952 года рождения, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Померанцев Юрий – 1923 года рождения, народный артист Казахской ССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии

Разиева Гульвер – 1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Султанов Сундет – 1992 года рождения, солист балета

Сергебаев Ескен – 1940 года рождения, художник, скульптор, заслуженный деятель Казахстана

Тасыбекова Торгын – 1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР

Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии

Турдугулов Жолаушы – 1950 года рождения, художник

Тұрысбек Секен – 1961 года рождения, заслуженный артист Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Тыныштыгулова Сара – 1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Тлеубаев Куат – 1972 года рождения, кинохудожник, заслуженный деятель Казахстана

Шакрат Сержан – 1939 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет»

Шинарбаев Ермек – 1953 года рождения, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана