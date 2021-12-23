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Законодательство РК
13:15 23.12.2021

Спецоперацию провели в Нур-Султане и Алматы: изъяты наркотики

спецоперация Фото: пресс-служба АФМ РК
В двух городах Казахстана проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой и реализацией наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, наркотические вещества поставлялись по международным каналам из стран ближнего зарубежья под видом различных товаров народного потребления.

Фасованные в малых дозах наркотики распространялись в виде «закладок» на территории парков, школ, больниц, дошкольных учреждений городов Нур-Султан и Алматы. Продажа производилась через анонимные Telegram-каналы, оплата принималась через электронные платежи на Qiwi-кошелек.Пресс-служба АФМ РК

Основными покупателями являлись несовершеннолетние граждане Казахстана.

В ведомстве уточнили, что наркоторговцы были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных.

При обыске в местах проживания задержанных были обнаружены синтетическое наркотическое вещество — мефедрон, марихуана, упаковочные материалы, весы. Общий вес изъятых наркотиков составил более 7 кг марихуаны и мефедрона.Пресс-служба АФМ РК

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 2 и 297 ч. 3 УК РК .

За хранение и сбыт наркотиков задержаны пятеро соучастников преступной цепи. Задержанные водворены в следственный изолятор сроком на два месяца, ведется следствие.

Анастасия Московчук
АФМ РК Казахстан
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