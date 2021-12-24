Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах превысило 300 человек

В пятницу, за день до Рождества, NDRRMC сообщил, что число жертв тайфуна достигло 326. Пострадал 661 житель, 58 числятся пропавшими без вести. Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Филиппин

Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Свыше 300 тыс. человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался сильным ветром.