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Законодательство РК
11:30 24.12.2021

Ссора сельчан закончилась стрельбой в Карагандинской области

перестрелка из-за ссоры Фото: pexels
В Карагандинской области словесная перепалка переросла в драку, после которой мужчина начал стрелять по своему обидчику, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 декабря. В отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что в одном из поселков между двумя сельчанами произошел конфликт.

Прибывшие полицейские выяснили, что к серьезным последствиям привела ссора, возникшая из-за давних обид.

Словесная перепалка переросла в драку, после которой сельчане разошлись. Затем один из них, 35-летний мужчина, забежал домой, взял охотничье ружье. Злоумышленник вернулся к обидчику, 32-летнему односельчанину, находившемуся на улице, и произвел в него выстрел. Потерпевший с огнестрельным ранением помещен в медицинское учреждение Караганды. Подозреваемый дал признательные показания.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Вещественные доказательства, ружье и гильзы, изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.

Оксана Житникова
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