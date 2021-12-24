Ссора сельчан закончилась стрельбой в Карагандинской области

Инцидент произошел 17 декабря. В отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что в одном из поселков между двумя сельчанами произошел конфликт.

Прибывшие полицейские выяснили, что к серьезным последствиям привела ссора, возникшая из-за давних обид.

Словесная перепалка переросла в драку, после которой сельчане разошлись. Затем один из них, 35-летний мужчина, забежал домой, взял охотничье ружье. Злоумышленник вернулся к обидчику, 32-летнему односельчанину, находившемуся на улице, и произвел в него выстрел. Потерпевший с огнестрельным ранением помещен в медицинское учреждение Караганды. Подозреваемый дал признательные показания. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Вещественные доказательства, ружье и гильзы, изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.