Экс-президента Южной Кореи помиловали

Министр юстиции Пак Бом Ки отметил, что в список помилованных также включили бывшего премьер-министра Хан Мёнсука, передает Euronews.

В 2019 году Пак Кын Хе перенесла хирургическую операцию на плече. В 2021 году экс-президента трижды госпитализировали в связи с хроническими болями в плече и позвоночнике.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в СМИ появились сообщения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь.

Расследование показало, что на протяжении нескольких лет та была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в принятие политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

По стране прокатилась волна демонстраций, участники которых выступали за немедленную отставку президента.

Решением парламента Пак Кын Хе отстранили от исполнения обязанностей, а затем арестовали.