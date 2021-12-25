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01:45 25.12.2021

Экс-президента Южной Кореи помиловали

Экс-президента Южной Кореи помиловали Фото: zakon.kz
Пак Кын Хе отбывала 22-летнее заключение по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В министерстве юстиции отметили, что решение о помиловании было принято из-за ухудшения состояния ее здоровья, сообщает Zakon.kz.

Министр юстиции Пак Бом Ки отметил, что в список помилованных также включили бывшего премьер-министра Хан Мёнсука, передает Euronews.

В 2019 году Пак Кын Хе перенесла хирургическую операцию на плече. В 2021 году экс-президента трижды госпитализировали в связи с хроническими болями в плече и позвоночнике.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в СМИ появились сообщения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь.

Расследование показало, что на протяжении нескольких лет та была посвящена в детали госуправления и вмешивалась в принятие политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

По стране прокатилась волна демонстраций, участники которых выступали за немедленную отставку президента.

Решением парламента Пак Кын Хе отстранили от исполнения обязанностей, а затем арестовали.

Данияр Кунафин
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